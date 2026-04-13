かつて明豊高校野球部のキャプテンとして甲子園でも活躍した選手が、この春から別府大学の監督に就任し、11日公式戦の初陣を迎えました。中津市出身の青年監督が踏み出した第一歩を取材しました。

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この春、別府大学野球部の新たな指揮官となった中津市出身・表悠斗監督（24）。明豊高校時代にはキャプテンを務め、2019年春のセンバツではチームをベスト4に導きました。

11日、監督として初めて迎える公式戦を前に、グランドに立った表監督は－。

（表悠斗監督）「僕が高校3年生の夏に負けて以来の別大興産スタジアムだったので、いろんな気持ちが出てきましたね」

福岡の久留米工業大学と対戦した春のリーグ戦初戦。

試合は別府大学が2点を追う7回裏。1アウト3塁と得点のチャンスを迎えると、表監督は次のバッターに－。

（表悠斗監督）「誰が決めるんだ？とわざと言って、僕が決めてきます、というやりとりをして送り出しました」

監督のひと言が背中を押し、センター前にタイムリーヒット。試合の流れを変える貴重な一打に、表監督も拍手を送ります。

このあと8回には豪快なセンターオーバーのタイムリーヒットで試合を振り出しに戻した別府大学。新監督の初戦で白星スタートとはなりませんでしたが、終盤の粘りで2対2の引き分けにもちこみました。

（表悠斗監督）「あと1本出なかったんですけど、すごく成長できた試合だったのではないかと思います。リーグ戦で優勝して全国で1勝するというのをキャプテンの口から聞いたので、それが僕の目標でもあります」