◆パ・リーグ楽天４―０オリックス（１２日・楽天モバイル）オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が、仕切り直しの快投を見せた。０―１の７回、２番手で１回完全投球。２死からは小郷への２球目にこの日最速の１５４キロを計測すると、カウント２―２から最後はフォークとチェンジアップの中間球「フォーチェ」で空振り三振を奪った。「いい感じに抜けていた。感覚はよかったです」と自信を深めた。この日はチーム最多となる