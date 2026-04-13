◆パ・リーグ 楽天４―０オリックス（１２日・楽天モバイル）

オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が、仕切り直しの快投を見せた。０―１の７回、２番手で１回完全投球。２死からは小郷への２球目にこの日最速の１５４キロを計測すると、カウント２―２から最後はフォークとチェンジアップの中間球「フォーチェ」で空振り三振を奪った。「いい感じに抜けていた。感覚はよかったです」と自信を深めた。

この日はチーム最多となる７試合目の登板。４日の日本ハム戦（エスコン）では野村に決勝３ラン、ともに満塁からマウンドに上がった７、９日のロッテ戦（京セラＤ）では押し出し四球を許したが、軸はぶらさなかった。「調子は悪くないので、変えるのは（配球の）組み立て方だけ」。気持ちを切り替え、１０球できっちりと仕事を果たした。

フォーム固めに苦心した２５年を経て、１０年目の今季は「全く迷っていないです」と断言。黄色のかごをストライクゾーンに見立て、ネットスローで１日２００球以上を投げ込んだ日々も乗り越えた。チームは完封負けで貯金が消滅したが「中継ぎは試合数を投げられてナンボ。どんどん信頼を勝ち取っていきたい」と強調。２６年の颯一郎はひと味違う。（南部 俊太）