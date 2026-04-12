2026年4月5日、中国のポータルサイト・捜狐に「エヴァンゲリオン」30周年記念の短編アニメーションは「アスカ派へのラブレター」だと主張した記事が掲載された。記事は、「最初に一つやや過激な持論を述べておく。作品というものは、ただ優れているだけでは、いずれ時間とともに忘れ去られてしまう。長く話題性を保ち続けるためには、作品そのものの質に加え、何らかの要素が必要となる。例えば話題作り、あるいはカップリング論争