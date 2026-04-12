【モデルプレス＝2026/04/12】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）4月11日・12日、京セラドーム大阪にて初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK：aeXIS LINE - in JAPAN ［SPECIAL EDITION DOME TOUR］』をスタートさせた。【写真】紅白出場K-POP美女、ミニ丈衣装で美脚披露◆aespa、初のドームツアー開幕2025年のアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』をソールドアウトさせ、ライブ