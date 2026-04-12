aespa、初のドームツアー開幕 2日間で7万6000人動員・新曲初披露も
【モデルプレス＝2026/04/12】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）4月11日・12日、京セラドーム大阪にて初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK：aeXIS LINE - in JAPAN ［SPECIAL EDITION DOME TOUR］』をスタートさせた。
【写真】紅白出場K-POP美女、ミニ丈衣装で美脚披露
2025年のアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』をソールドアウトさせ、ライブを望む多くのファンの声に応える形で、今回のドームツアーが追加決定。京セラドーム大阪公演（4月11日・12日）に加え、東京ドーム公演（4月25日・26日）含む全4公演を開催。期待に胸を膨らませたファンで埋め尽くされた会場は熱気に包まれ、ライブの幕が開けた。
2025年のアリーナツアーとは一味違う新衣装でaespaのメンバーが登場。グレードアップしたパフォーマンス、ステージングで圧倒し、最新リリース曲となっているTVアニメ「キルアオ」オープニングテーマの「ATTITUDE」も初披露。堂々としたaespaらしい歌詞と、サビの一気に高揚感を解き放つビート、頭から離れないメロディーに合わせ、手で銃の形を作るのがポイントのダンスで観客を瞬く間に魅了した。
aespaは2025年、「Dirty Work」と「Rich Man」で世界の音楽シーンに鮮烈なインパクトを残した。今回の初のドームツアーを経て、彼女たちがその後どのような動きを見せるのか、注目がますます高まっている。（modelpress編集部）
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◆aespa、初のドームツアー開幕
2025年のアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』をソールドアウトさせ、ライブを望む多くのファンの声に応える形で、今回のドームツアーが追加決定。京セラドーム大阪公演（4月11日・12日）に加え、東京ドーム公演（4月25日・26日）含む全4公演を開催。期待に胸を膨らませたファンで埋め尽くされた会場は熱気に包まれ、ライブの幕が開けた。
◆aespa「ATTITUDE」初披露
2025年のアリーナツアーとは一味違う新衣装でaespaのメンバーが登場。グレードアップしたパフォーマンス、ステージングで圧倒し、最新リリース曲となっているTVアニメ「キルアオ」オープニングテーマの「ATTITUDE」も初披露。堂々としたaespaらしい歌詞と、サビの一気に高揚感を解き放つビート、頭から離れないメロディーに合わせ、手で銃の形を作るのがポイントのダンスで観客を瞬く間に魅了した。
aespaは2025年、「Dirty Work」と「Rich Man」で世界の音楽シーンに鮮烈なインパクトを残した。今回の初のドームツアーを経て、彼女たちがその後どのような動きを見せるのか、注目がますます高まっている。（modelpress編集部）
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