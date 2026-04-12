イラン側の現地時間12日未明の情報によると、イランと米国の交渉は数分前に終了しましたが、「米側の強欲さと野心」のため、双方はいまだ合意に達していないということです。イラン側によりますと、イランの交渉代表団はパキスタンの首都イスラマバードで米国側と21時間近くにわたって交渉し、政治、軍事、核技術の平和利用などに関するイラン国民の基本的権利を守る姿勢を堅持し、米側の過度な要求を退けました。情報によりますと