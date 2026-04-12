日本ハム新庄剛志監督（54）が、12日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）にマンスリーゲストとして出演。監督就任5年目となる今シーズンの抱負を語った。2022年シーズンから指揮を執っている新庄。前代未聞の“ファン投票打線”を実施するなど、大きな話題を集めた。「1年目はファンを喜ばせたい野球。選手を成長させる、土台を作っていく」とした上で、「3年目からは真剣に勝つ野球をやったよ。1年目は遊びだ