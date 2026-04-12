日本ハム新庄剛志監督（54）が、12日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）にマンスリーゲストとして出演。監督就任5年目となる今シーズンの抱負を語った。

2022年シーズンから指揮を執っている新庄。前代未聞の“ファン投票打線”を実施するなど、大きな話題を集めた。「1年目はファンを喜ばせたい野球。選手を成長させる、土台を作っていく」とした上で、「3年目からは真剣に勝つ野球をやったよ。1年目は遊びだったけど、3、4年目は真剣」と話した。

俳優の木村拓哉が「今も真剣？」と聞くと、「もちろん」と即答。「今年が一番。今年は優勝しないといけない年なの。優勝したいじゃないのよ。しないといけない。それくらいのレベルに上がってるから」と熱弁した。

「ソフトバンクが2連覇してるけど、いつも3連覇できずにファイターズに優勝を持っていかれるっていう歴史なの。今年はそれになると思うよ」と“新庄節”で展望。新庄の軽いノリに木村は「“なると思うよ”っていうテンションも普通じゃないんだよな。面白いな。凄いな」と笑った。新庄は自身で「監督になれたことは自分でも凄いなって思うね」と話した。