ブルージェイズのスプリンガーを襲った悲劇昨季ア・リーグを制したブルージェイズは開幕から6勝8敗、東地区4位となかなか調子が上がらない。11日（日本時間12日）のツインズ戦では、主力のジョージ・スプリンガー外野手が自打球で骨折。その決定的瞬間が公開され、ファンからは「マジで呪われてるんじゃないか」との声が上がっている。昨季32本塁打したスプリンガーはこの試合に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で変化球を