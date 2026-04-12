ブルージェイズのスプリンガーを襲った悲劇

昨季ア・リーグを制したブルージェイズは開幕から6勝8敗、東地区4位となかなか調子が上がらない。11日（日本時間12日）のツインズ戦では、主力のジョージ・スプリンガー外野手が自打球で骨折。その決定的瞬間が公開され、ファンからは「マジで呪われてるんじゃないか」との声が上がっている。

昨季32本塁打したスプリンガーはこの試合に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で変化球をファウルした際に、打球が左足を直撃し悶絶した。何とか立ち上がり、この打席は三ゴロに倒れたものの、次の打席で代打を送られた。

米ポッドキャスト番組「トーキン・ベースボール」の公式Xが「ジョージ・スプリンガーは3回、自打球を足に当てて左足の指を骨折し、途中交代を余儀なくされた」として、この場面の動画を公開すると、ファンから嘆きの声が並んだ。

「うわっ」

「今年のブルージェイズは、マジで呪われてるんじゃないか」

「もう呪われてるとしか思えない」

「まじかよ！ 勘弁してくれ」

「一体全体、どうなってんだよ!!!!!」

「なんで私たちにはいいことが起きないの」

「頼むから5分間だけでも怪我しないでいてくれない?!?!」

「もう今シーズンは終わった」

ブルージェイズは先発の一角と期待して獲得したポンセが、1試合に投げただけで右膝の前十字靭帯を痛め手術となり、今季は絶望とみられている。さらに正捕手のカークも左手親指を骨折し手術と、戦線離脱者が相次いでいる。



（THE ANSWER編集部）