◇インターリーグドジャース8―7レンジャーズ（2026年4月10日ロサンゼルス）ドジャースの守護神のエドウィン・ディアス投手（32）は10日（日本時間11日）、本拠でのレンジャーズ戦の9回に救援登板。しかし、9回に乱調で3点リードを守れずに移籍後初めてセーブ機会に失敗し、同点に追いつかれた。しかし、その裏にマックス・マンシー内野手（35）がこの試合3本目の一発となるサヨナラ弾を放ち、ドジャースはこれで10勝一番