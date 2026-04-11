株式会社セキドは、4月15日（水）から開催される展示会「PLUG IN│Editorial」に、Hasselblad（ハッセルブラッド）ブランドをブース出展すると発表した。 「PLUG IN│Editorial」は、ファッションとライフスタイル雑貨のBtoB展示会。 セキドではHasselblad製品が、ファッションブランドのビジュアル制作やファッション誌の撮影に使用されていることから、これらの分野と高い親和性を持つと説明。2025年10月に続き、