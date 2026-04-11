株式会社セキドは、4月15日（水）から開催される展示会「PLUG IN│Editorial」に、Hasselblad（ハッセルブラッド）ブランドをブース出展すると発表した。

「PLUG IN│Editorial」は、ファッションとライフスタイル雑貨のBtoB展示会。

セキドではHasselblad製品が、ファッションブランドのビジュアル制作やファッション誌の撮影に使用されていることから、これらの分野と高い親和性を持つと説明。2025年10月に続き、このイベントへの出展を決定した。セキドはHasselbladの日本総代理店。

会場では中判ミラーレスカメラ「X2D II 100C」や、カメラボディ「907X」とデジタルバック「CFV 100C」を組み合わせた「907X&CFV100C」などを展示する。

また、イベントの記録撮影にもHasselbladのカメラを使用。会場や来場者の様子を、ブランドの世界観を反映したビジュアルとして記録する。

X2D II 100C

907X&CFV100C

イベント名

PLUG IN│Editorial



会場

ヒカリエホール A

開催期間

2026年4月15日（水）～4月17日（金）



開催時間

11時00分～19時00分（最終日は18時00分まで）