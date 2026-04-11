桜島で爆発的噴火 ことし初 桜島の南岳山頂火口が11日正午すぎ、爆発しました。噴煙は火口からおよそ3400メートルの高さまで上がりました。 この爆発で、大きな噴石が南岳山頂火口より600から1000mの７合目まで飛散しまし、空振も観測されました。 桜島で爆発的噴火が観測されたのは今年初めてです。 降灰予報 火山灰は垂水鹿屋方向に流れる予想です。 1時間以内に桜島と垂水市ではやや多量の降灰、鹿屋市と大崎町