同じ車を夫婦で共用しているのに、「なぜか自分が運転すると燃費が悪い」「夫が乗るとよく走るのに、私だとガソリンの減りが早い」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。車種も同じ、使う道もそれほど変わらないのに燃費に差が出ると、不思議に思う人も多いでしょうか。 実は、燃費は車そのものの性能だけでなく、運転のしかたによってもかなり変わってきます。 発進のしかたで燃費は変わりやすい 燃費