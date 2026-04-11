4月11日は歌手・森高千里の誕生日。森高は今年57歳を迎える。森高といえば、50代であることが信じられないほどの若々しくかわいらしい姿や、度々見せるミニスカートの衣装が話題に。この記事では、この1年間の森高の姿を本人のInstagramの投稿を元に振り返っていく。【写真】「いつまでも本当にかわいい」森高千里のミニスカ＆ラフな私服姿をイッキ見■56歳の誕生日2025年4月には、コンサートツアーのオフショットとともに56歳