“奇跡のアラ還”森高千里が57歳に！ ミニスカからラフな私服まで「反則レベルの美貌」「なんて魅力的」
4月11日は歌手・森高千里の誕生日。森高は今年57歳を迎える。森高といえば、50代であることが信じられないほどの若々しくかわいらしい姿や、度々見せるミニスカートの衣装が話題に。この記事では、この1年間の森高の姿を本人のInstagramの投稿を元に振り返っていく。
【写真】「いつまでも本当にかわいい」森高千里のミニスカ＆ラフな私服姿をイッキ見
■56歳の誕生日
2025年4月には、コンサートツアーのオフショットとともに56歳の誕生日ショットを公開。森高は「皆さんにお祝いしていただいて素敵な誕生日翌日になりました。いつもありがとうございます」と感謝し「56歳もファイトー！！」と意気込んだ。森高は「HAPPY BIRTHDAY」の文字のバルーンを前にミニスカ姿で「56」のバルーンを持って笑顔を見せている写真や、大きなケーキを前に喜んでいる写真、ミニスカにTシャツを合わせた写真などを続々投稿した。
ファンからは「森高さんはいつまでも本当に可愛い」「26の間違いでしょ」「どうやってスタイルキープしてるんですか？」などの声が集まった。
■ブルーのミニスカ衣装
2025年5月には「あなたも私も“元気モリモリ”なコンサートでした」と添え、コンサート中のショットを投稿。森高はタイトなブルーのミニスカ衣装にブラックのニーハイブーツを合わせたコーディネートを披露した。正面からのショットもサイドからのショットも、森高のスタイルの良さが伺える。ファンからは「永遠の綺麗なおねいさん」「いつまでも若いですね」「すっごく可愛くて元気で素敵」などの反響が寄せられている。
■ラフな私服で京都満喫
2025年9月には、コンサートの前日に京都入りをして京都を満喫したことを報告。森高は「半日散策をして買物と食事を満喫しました！」と明かし、河合神社などを訪れたショットや、団子の形をした箸置きを持っているショットなどを投稿した。このときの森高はラフな私服姿で、ホワイトのTシャツにベージュのチノパンを合わせた。シルバーのネックレスやブレスレット、リングなど、アクセサリーがコーディネートのアクセントとなっている。
ファンからは「いつ見ても本当に美しいですね」「永久保存版です！」「雑誌表紙の写真みたい」「なんて魅力的なんですか」などの声が寄せられた。
自身の名曲の舞台に降り立って話題に！
■私服のパンツ姿
2025年11日にはコンサートツアーで富山県を訪れた時の写真を公開。森高は新湊大橋を渡り海王丸を見たことや、内川に行って番屋カフェで穏やかな時間を過ごしたことなどを明かし「景色がとっても良く静かで素敵な場所だったなぁ〜また必ず行きたいです」とつづった。この時の森高は、ブラックのトップスにパンツ、スニーカーを合わせ、ホワイトのジャケットをオン。モノトーンでまとめた大人らしいコーディネートを披露した。
ファンからは「最高の癒し」「全部写真集みたい」「街ブラの天才ですね」などの反響が集まっている。
■サイパンを満喫
2026年1月には「"サイパン"が歌詞に登場する『私がオバさんになっても』発売から33年。私のデビュー38周年（サイパン）ということで、マリアナ政府観光局様にご協力いただき久しぶりにサイパンに行って、カレンダーとフォトブックの撮影をしてきました！」と報告。美しい海を前に伸びをしてリラックスしている姿や、食事を楽しんでいる姿など、サイパン満喫ショットを続々公開した。森高はさわやかなイエローのシャツにデニム生地のミニスカートを合わせた姿や、かわいらしいピンクのワンピース、Tシャツにロングスカートを合わせたコーディネートを披露した。
ファンからは「サイパンと千里さん素敵すぎます！！」「見とれてしまいます」「反則レベルの美貌」などの声が寄せられた。
引用：「森高千里」Instagram（@chisatomoritaka_official）
【写真】「いつまでも本当にかわいい」森高千里のミニスカ＆ラフな私服姿をイッキ見
■56歳の誕生日
2025年4月には、コンサートツアーのオフショットとともに56歳の誕生日ショットを公開。森高は「皆さんにお祝いしていただいて素敵な誕生日翌日になりました。いつもありがとうございます」と感謝し「56歳もファイトー！！」と意気込んだ。森高は「HAPPY BIRTHDAY」の文字のバルーンを前にミニスカ姿で「56」のバルーンを持って笑顔を見せている写真や、大きなケーキを前に喜んでいる写真、ミニスカにTシャツを合わせた写真などを続々投稿した。
■ブルーのミニスカ衣装
2025年5月には「あなたも私も“元気モリモリ”なコンサートでした」と添え、コンサート中のショットを投稿。森高はタイトなブルーのミニスカ衣装にブラックのニーハイブーツを合わせたコーディネートを披露した。正面からのショットもサイドからのショットも、森高のスタイルの良さが伺える。ファンからは「永遠の綺麗なおねいさん」「いつまでも若いですね」「すっごく可愛くて元気で素敵」などの反響が寄せられている。
■ラフな私服で京都満喫
2025年9月には、コンサートの前日に京都入りをして京都を満喫したことを報告。森高は「半日散策をして買物と食事を満喫しました！」と明かし、河合神社などを訪れたショットや、団子の形をした箸置きを持っているショットなどを投稿した。このときの森高はラフな私服姿で、ホワイトのTシャツにベージュのチノパンを合わせた。シルバーのネックレスやブレスレット、リングなど、アクセサリーがコーディネートのアクセントとなっている。
ファンからは「いつ見ても本当に美しいですね」「永久保存版です！」「雑誌表紙の写真みたい」「なんて魅力的なんですか」などの声が寄せられた。
自身の名曲の舞台に降り立って話題に！
■私服のパンツ姿
2025年11日にはコンサートツアーで富山県を訪れた時の写真を公開。森高は新湊大橋を渡り海王丸を見たことや、内川に行って番屋カフェで穏やかな時間を過ごしたことなどを明かし「景色がとっても良く静かで素敵な場所だったなぁ〜また必ず行きたいです」とつづった。この時の森高は、ブラックのトップスにパンツ、スニーカーを合わせ、ホワイトのジャケットをオン。モノトーンでまとめた大人らしいコーディネートを披露した。
ファンからは「最高の癒し」「全部写真集みたい」「街ブラの天才ですね」などの反響が集まっている。
■サイパンを満喫
2026年1月には「"サイパン"が歌詞に登場する『私がオバさんになっても』発売から33年。私のデビュー38周年（サイパン）ということで、マリアナ政府観光局様にご協力いただき久しぶりにサイパンに行って、カレンダーとフォトブックの撮影をしてきました！」と報告。美しい海を前に伸びをしてリラックスしている姿や、食事を楽しんでいる姿など、サイパン満喫ショットを続々公開した。森高はさわやかなイエローのシャツにデニム生地のミニスカートを合わせた姿や、かわいらしいピンクのワンピース、Tシャツにロングスカートを合わせたコーディネートを披露した。
ファンからは「サイパンと千里さん素敵すぎます！！」「見とれてしまいます」「反則レベルの美貌」などの声が寄せられた。
引用：「森高千里」Instagram（@chisatomoritaka_official）