府中町が早ければ2028年度に市への移行を目指す方針を示しました。市制への移行を目指す方針は、4月10日に開かれた府中町議会の特別委員会で町が示しました。2026年度中に行う住民説明会や有識者を交えた審議会、町民などを対象としたアンケートで民意を確かめ、是非を判断するということです。府中町は早ければ2028年度の市への移行を目指しています。【2026年4月10日 放送】