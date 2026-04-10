福岡市東区などで9日、男性を車に監禁しケガをさせたとして男3人が逮捕されました。監禁致傷の疑いで緊急逮捕されたのは、自称福岡市南区の無職・久保田宜久容疑者（48）、自称福岡県豊前市の自営業・進文仁容疑者（28）、自称福岡市西区の自営業・泉川裕二容疑者（51）の3人です。3人は共謀の上、住居不定・無職の44歳の男性を九州自動車道の古賀インターチェンジから福岡インターチェンジまでの間、貨物自動車に監禁