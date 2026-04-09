お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の妻で、タレントの瀬戸サオリ（38）が8日、Instagramのストーリーズを更新。喜びの報告をつづり、長男に作ったお弁当を公開した。

【映像】小学校に入学した長男や手作り弁当

2017年12月に斉藤被告との結婚を報告し、2019年11月には第1子となる長男を出産した瀬戸。Instagramで長男の顔出しショットを披露し、「めちゃくちゃ可愛い。お目目が綺麗」「イケメン。かっこいい!!!!」など多くの反響が寄せられていた。

夫の斉藤被告は2024年、ロケバスの車内で20代の女性に性的暴行をした不同意性交などの罪に問われており、無罪を主張している。

長男が小学校に入学「母は安心です」お弁当も公開

瀬戸は2026年1月3日、およそ1年3カ月ぶりにInstagramを更新し、手作りおせちが並ぶ食卓を披露していた。

4月8日のストーリーズでは、「入学おめでとう。引き続き幼稚園のみんなとそのまま一緒で母は安心です。楽しんでね。小学生もお弁当。時間が早くなったりで朝からドタバタ」とつづり、長男の最新ショットや手作りのお弁当も公開した。

（『ABEMA NEWS』より）