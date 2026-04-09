【モデルプレス＝2026/04/09】モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが4月8日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し反響が寄せられている。【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「美男美女」家族全員顔出し お揃いコーデで沖縄旅行◆アレクサンダー、家族リンクコーデ披露4月8日に複数回、家族旅行で沖縄へ向かっている様子を投稿していたアレク。「お揃いコーデ」「友達に会ってきます」とつづり、緑色で合わせた夫