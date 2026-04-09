3児の親 川崎希＆アレクサンダーファミリー、お揃い家族コーデで沖縄旅行 全員ショットに「仲良し夫婦素敵」「3兄妹同じ柄で可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが4月8日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し反響が寄せられている。
【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「美男美女」家族全員顔出し お揃いコーデで沖縄旅行
4月8日に複数回、家族旅行で沖縄へ向かっている様子を投稿していたアレク。「お揃いコーデ」「友達に会ってきます」とつづり、緑色で合わせた夫婦のショットを公開。アレクは緑のTシャツ姿、妻で実業家・タレントの川崎希は緑は緑のワンピース姿を披露している。また、子どもは緑に白の花柄のついたTシャツ姿やワンピース姿でリンクコーディネート姿を投稿している。
この投稿にファンからは「仲良し夫婦素敵」「3兄妹同じ柄で可愛すぎる」「美男美女」「みんな揃ってて最高」などといった声が寄せられている。
アレクサンダーと川崎は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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◆アレクサンダー、家族リンクコーデ披露
4月8日に複数回、家族旅行で沖縄へ向かっている様子を投稿していたアレク。「お揃いコーデ」「友達に会ってきます」とつづり、緑色で合わせた夫婦のショットを公開。アレクは緑のTシャツ姿、妻で実業家・タレントの川崎希は緑は緑のワンピース姿を披露している。また、子どもは緑に白の花柄のついたTシャツ姿やワンピース姿でリンクコーディネート姿を投稿している。
◆アレクサンダー＆川崎希、お揃いコーデが話題
この投稿にファンからは「仲良し夫婦素敵」「3兄妹同じ柄で可愛すぎる」「美男美女」「みんな揃ってて最高」などといった声が寄せられている。
アレクサンダーと川崎は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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