NHKは9日、東京・渋谷の同局で会見を行い、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作が、ジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」、主演は俳優の山崎賢人（31）、脚本は連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などの藤本有紀氏に決定したと発表した。映画「遠い山なみの光」「ある男」「蜜蜂と遠雷」などで知られる石川慶監督が演出陣に加わることが判明。19年「いだてん〜東京オリムピック噺〜」の大根仁監督