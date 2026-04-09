NHKは9日、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作の制作発表会見を東京・渋谷の同局で行い、漂流の末に米国大陸に初上陸した日本人、ジョン万次郎こと中濱万次郎を主人公とした「ジョン万」に決定したと発表した。主演は俳優の山崎賢人（31）、脚本は2021年度後期の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などの藤本有紀氏（58）。19世紀の日米と太平洋を舞台に、歴史に名が残るはずなどなかった貧しき漁師の生涯を描く。10年の俳優デビューから18年、山崎は大河初出演にして初主演に挑む。藤本氏は12年「平清盛」以来16年ぶり2回目の大河脚本となる。

映画「遠い山なみの光」「ある男」「蜜蜂と遠雷」などで知られる石川慶監督が演出陣に加わることも判明。19年の大河「いだてん〜東京オリムピック噺〜」の大根仁監督らに続く異例の外部招聘になる。

制作統括の家冨未央チーフ・プロデューサーが旧知の仲。「石川さんが大河ドラマのことをリスペクトしてくださっていて、いつかご一緒できたらいいなと思っていました。今回の企画に対しても大変熱意を示してくださり、正式に参加していただくことが決まりました」と経緯を説明。「石川さんの世界観を構築する俯瞰力と、他の人とは異なる視点の面白さは、大河に刺激的な風を吹かしてくれると思います」と期待している。

22年の大河「鎌倉殿の13人」の演出の一人、保坂慶太監督が今作のチーフ演出。25年度後期の連続テレビ小説「ばけばけ」の演出の一人、泉並敬眞監督がセカンド演出と俊英揃い。演出面にも注目が集まる。