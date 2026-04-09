ABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』について、新たな挑戦者4名と出演者が発表された。 （関連：【画像あり】豪華出演者陣一覧） 『30時間限界突破フェス』は、ABEMAが開局10周年を迎える4月11日午後3時から30時間にわたって放送される特別番組。人気オリジナル番組の特別版や、ABEMAらしい挑戦的な企画を３チャンネルで同時進行する。 そ