ABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』について、新たな挑戦者4名と出演者が発表された。

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『30時間限界突破フェス』は、ABEMAが開局10周年を迎える4月11日午後3時から30時間にわたって放送される特別番組。人気オリジナル番組の特別版や、ABEMAらしい挑戦的な企画を３チャンネルで同時進行する。

その中の一つ『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』は、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりの「1000万円シリーズ」企画で、さまざまな経歴を持つ挑戦者たちが、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンに挑む。

ルールは4分一本勝負で、双方が柔道着を着用し、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで相手に勝利。すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止だ。

先日発表された1人目の挑戦者・大相撲元大関の把瑠都に続き、今回新たに4名の参戦が決定。元プロ野球選手の糸井嘉男、元ラグビー選手でYouTuberのノッコン寺田、アジア人初のフルギアベンチプレス400kg達成者の藤本竜希、そして詐欺被害で1000万円の借金を抱える芸人・カカロニの栗谷が名を連ねている。なお、ノッコン、藤本、栗谷の3名は挑戦権をかけたオーディションを経て選出され、藤本は過去に番組企画でウルフとの「壁押し対決」で勝利した経験があるだけに、有力株として注目が集まる。

あわせて、出演者も発表された。4月11日午後3時30分放送の第1部のMCにはニューヨーク、夜9時放送の第2部のMCには千原ジュニアが就任。両部共にアシスタントMCには元NHKアナウンサーの中川安奈が務め、実況は清野茂樹アナウンサー、解説は新日本プロレスの棚橋弘至、永田裕志、柔道家の泉浩らが担当する。

また、ゲストには2024年パリ五輪柔道女子48kg級金メダリストの角田夏実をはじめ、関根勤、勝俣州和、岸明日香、橋本梨菜、上谷沙弥らが出演する。

なお、先行してシルエットが公開されている“金メダリスト”と“RIZIN選手”の正体は、4月10日午後7時より放送の特別番組『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円 調印式』にて明らかに。同番組ではウルフと全挑戦者が初対面し、「誓約書」への署名が行われる。 （文＝リアルサウンドテック編集部）