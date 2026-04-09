八代地方の春の風物詩でアユの稚魚、稚アユすくいが八代市の球磨川で始まっています。球磨川の上流にはダムや堰があり、稚アユが川を上ることが難しいため、八代市の球磨川漁協が河口近くの堰ですくい上げた稚アユを毎年、上流に放しています。 ことしは3月半ばから始めていておよそ6センチ、重さ3グラムほどの稚アユを漁協の組合員たちが網ですくいあげ、トラックに積んだ水槽で上流へ運んでいます。今年は、雨が少なく球磨