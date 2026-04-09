現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、パリ・サンジェルマンと遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールが、前者のホームで激突した。開始11分、昨季王者のパリSGがいきなり先制。ドゥエがペナルティエリア内左端で放ったシュートがディフレクションし、ゴールに吸い込まれた。ビハインドを負ったリバプールは、早めに追いつきたいところだが、なかなか決定的な場面を作れない。37