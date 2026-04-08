◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年4月8日横浜）中日・カリステが5回の守備中に一度、ベンチへ退くアクシデントがあった。2―2で迎えた1死一、三塁の場面で、右翼のカリステが腹部を押さえ、ベンチへ“SOS”のシグナル。異変を感じた三塁ベンチから平田外野守備走塁コーチ、トレーナーが向かい、カリステも一度、ベンチへ戻った。途中交代かと思われたものの、助っ人はベンチから再び姿を見せ、定位置へ。何事もなかった