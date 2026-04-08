◇プロ野球 セ・リーグ 広島-巨人 (8日、マツダスタジアム)巨人先発・田中将大投手が序盤3回をパーフェクトに抑えました。初回は広島打線を打者3人13球で抑える立ち上がり。2回は4番・佐々木泰選手のバットを折るショートゴロとすると、前日ホームランのファビアン選手は低めの146キロのストレートで三球三振に。6番・菊池涼介選手はセカンドゴロでこの回も三人で抑えます。3回は1アウトからモンテロ選手を空振り三振とするなど、