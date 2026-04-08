増産体制も整い「納期問題」も解決かトヨタのミドルクラスミニバンとしてラインナップされ根強い支持を集める「ノア」と「ヴォクシー」の現行型（4代目・90系）は、2022年に登場しました。TNGAプラットフォームを採用し、ボディサイズを全車3ナンバー化し、ハイブリッドモデルにE-fourを新設定しました。また、電動パーキングブレーキとオートブレーキホールドを搭載し、日常の使い勝手をアップ。安全装備には、ハンズオフドラ