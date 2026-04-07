有村架純、黒木華、南沙良が初共演する天野千尋監督最新作『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）の主題歌が、椎名林檎の「ありあまる富」に決定。同曲を使用した60秒本予告が解禁された。【動画】主題歌は椎名林檎の名曲「ありあまる富」『マジカル・シークレット・ツアー』本予告本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。夫の横領と借金