『マジカル・シークレット・ツアー』主題歌は椎名林檎「ありあまる富」 危機と疾走感に満ちた本予告解禁
有村架純、黒木華、南沙良が初共演する天野千尋監督最新作『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）の主題歌が、椎名林檎の「ありあまる富」に決定。同曲を使用した60秒本予告が解禁された。
【動画】主題歌は椎名林檎の名曲「ありあまる富」『マジカル・シークレット・ツアー』本予告
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。夫の横領と借金を突然知った二児の母、借金を抱えた大学の研究者、そして貯金ゼロの未婚の妊婦。一見犯罪とは無縁そうに見える3人が偶然出会い、【金の密輸】を通して仲間としての絆を深めていく。彼女たちのイリーガルな自分探しの旅が、一筋縄ではいかない今を生きる現代人に、新しい選択肢を提示してくれる、力強いエンタテインメント作品が誕生した。
キャストには、豪華俳優陣が集結。夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った二児の母・和歌子には、母親役初挑戦となる国民的俳優・有村架純。真面目に子育てに励む母でありながら、大胆に金の密輸を実行していく犯罪者という2つの側面を持つキャラクターを演じ、新境地を切り開く。
シンガポールで偶然出会い、ともに金の密輸をする共犯者2人を演じるのは、黒木華と南沙良。黒木は奨学金の返済に追われる借金600万の研究員・清恵を演じる。南は貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由を演じ、初の妊婦役に挑む。横領をしたことで会社を解雇される和歌子（有村）の夫・高志を演じるのは、塩野瑛久。高志の上司・田ノ上役に、斎藤工。先輩である清恵（黒木）を飛び越え、輝かしい将来を約束された同僚の研究者・椎名役を、青木柚が演じる。
メガホンをとったのは、天野千尋。映画『ミセス・ノイズィ』で日本映画批評家大賞を受賞し注目を浴び、Netflixドラマ『ヒヤマケンタロウの妊娠』、映画『佐藤さんと佐藤さん』などの話題作を世に送りだしてきた。そんな天野監督が、今回シンガポールで大掛かりなロケを敢行。【金密輸】をめぐる、魔法のように煌びやかな旅路を、本場の空気そのままにスクリーンに投影する。
この度、本作の主題歌が、椎名林檎の「ありあまる富」に決定。2009年に発売された同曲は、今もなお数々のアーティストにカバーされるなど、熱く支持され続けている名曲。今回の決定を受け、主演の有村は「椎名林檎さんのこの楽曲が優しい眼差しででも的確な視点で、この作品ごと掬い上げてくださっています」とコメント。天野監督は「金を密輸する彼女たちにとって、或いは私たち一人一人にとって、または世界にとって、『富』とはなんなのか？ 『富』が満ち足りるとはどういうことなのか？ 今あらためて林檎さんの痛烈な問いかけが、映画のラストでこちらに突きつけられる気がします」と、楽曲と本作の親和性を語る。
富の象徴のごとく輝く金塊を手に、密輸を繰り返すことで、人生をやり直そうとする3人。彼女たちにとっての本当の“富”とは――。
併せて、主題歌を使用した60秒本予告も解禁。平凡な暮らしを送っていたはずの主人公・和歌子（有村）が、夫の横領と借金を知り、突然経済的に追い込まれたことで、金密輸に手を染めていく様子が映し出されている。そして、闇バイト（＝金密輸）先で出会った、清恵（黒木）と麻由（南）のダークで緊迫感あふれるキャラクターにも迫り、どうしようもない世の中へのやるせなさが、劇伴と共に観る者の心を突き刺す。
後半は一転、主題歌「ありあまる富」のアコースティックサウンドが流れる中、金の密輸をすることで「人生のリベンジゲームが、始まる」様子が次々と映し出されていく。しかし、うまくいったかのように見える、この魔法のような時間はいつまでも続くわけもなく…。椎名林檎が紡ぐメロディーが3人の旅路を優しく包み込み、真価を問うように強く響く。金の密輸という罪の先に、彼女たちはどのような人生を描くのか、本編への期待が高まる予告編が完成した。
また今回、本作のノベライズが、5月12日に発売されることが決定。 執筆は、本作のメガホンをとった天野千尋監督と、監督と共に脚本を手がけた熊谷まどかが担当した。現在、ネットにて予約受付中。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』は、6月19日より公開。
※主題歌についての有村架純、天野千尋監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■有村架純（和歌子役）
椎名林檎さんのこの楽曲が優しい眼差しででも的確な視点で、この作品ごと掬い上げてくださっています。本当に大切にすべき真の価値とはなにか、作品と楽曲合わせて楽しんでいただけると嬉しいです。
■天野千尋（監督・脚本）
「ありあまる富」がリリースされた2009年から現在に至るまで、世界の格差は広がり続け、奪うこと／奪われることが加速しています。
金を密輸する彼女たちにとって、或いは私たち一人一人にとって、または世界にとって、「富」とはなんなのか？「富」が満ち足りるとはどういうことなのか？今あらためて林檎さんの痛烈な問いかけが、映画のラストでこちらに突きつけられる気がします。
【動画】主題歌は椎名林檎の名曲「ありあまる富」『マジカル・シークレット・ツアー』本予告
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。夫の横領と借金を突然知った二児の母、借金を抱えた大学の研究者、そして貯金ゼロの未婚の妊婦。一見犯罪とは無縁そうに見える3人が偶然出会い、【金の密輸】を通して仲間としての絆を深めていく。彼女たちのイリーガルな自分探しの旅が、一筋縄ではいかない今を生きる現代人に、新しい選択肢を提示してくれる、力強いエンタテインメント作品が誕生した。
シンガポールで偶然出会い、ともに金の密輸をする共犯者2人を演じるのは、黒木華と南沙良。黒木は奨学金の返済に追われる借金600万の研究員・清恵を演じる。南は貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由を演じ、初の妊婦役に挑む。横領をしたことで会社を解雇される和歌子（有村）の夫・高志を演じるのは、塩野瑛久。高志の上司・田ノ上役に、斎藤工。先輩である清恵（黒木）を飛び越え、輝かしい将来を約束された同僚の研究者・椎名役を、青木柚が演じる。
メガホンをとったのは、天野千尋。映画『ミセス・ノイズィ』で日本映画批評家大賞を受賞し注目を浴び、Netflixドラマ『ヒヤマケンタロウの妊娠』、映画『佐藤さんと佐藤さん』などの話題作を世に送りだしてきた。そんな天野監督が、今回シンガポールで大掛かりなロケを敢行。【金密輸】をめぐる、魔法のように煌びやかな旅路を、本場の空気そのままにスクリーンに投影する。
この度、本作の主題歌が、椎名林檎の「ありあまる富」に決定。2009年に発売された同曲は、今もなお数々のアーティストにカバーされるなど、熱く支持され続けている名曲。今回の決定を受け、主演の有村は「椎名林檎さんのこの楽曲が優しい眼差しででも的確な視点で、この作品ごと掬い上げてくださっています」とコメント。天野監督は「金を密輸する彼女たちにとって、或いは私たち一人一人にとって、または世界にとって、『富』とはなんなのか？ 『富』が満ち足りるとはどういうことなのか？ 今あらためて林檎さんの痛烈な問いかけが、映画のラストでこちらに突きつけられる気がします」と、楽曲と本作の親和性を語る。
富の象徴のごとく輝く金塊を手に、密輸を繰り返すことで、人生をやり直そうとする3人。彼女たちにとっての本当の“富”とは――。
併せて、主題歌を使用した60秒本予告も解禁。平凡な暮らしを送っていたはずの主人公・和歌子（有村）が、夫の横領と借金を知り、突然経済的に追い込まれたことで、金密輸に手を染めていく様子が映し出されている。そして、闇バイト（＝金密輸）先で出会った、清恵（黒木）と麻由（南）のダークで緊迫感あふれるキャラクターにも迫り、どうしようもない世の中へのやるせなさが、劇伴と共に観る者の心を突き刺す。
後半は一転、主題歌「ありあまる富」のアコースティックサウンドが流れる中、金の密輸をすることで「人生のリベンジゲームが、始まる」様子が次々と映し出されていく。しかし、うまくいったかのように見える、この魔法のような時間はいつまでも続くわけもなく…。椎名林檎が紡ぐメロディーが3人の旅路を優しく包み込み、真価を問うように強く響く。金の密輸という罪の先に、彼女たちはどのような人生を描くのか、本編への期待が高まる予告編が完成した。
また今回、本作のノベライズが、5月12日に発売されることが決定。 執筆は、本作のメガホンをとった天野千尋監督と、監督と共に脚本を手がけた熊谷まどかが担当した。現在、ネットにて予約受付中。
映画『マジカル・シークレット・ツアー』は、6月19日より公開。
※主題歌についての有村架純、天野千尋監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■有村架純（和歌子役）
椎名林檎さんのこの楽曲が優しい眼差しででも的確な視点で、この作品ごと掬い上げてくださっています。本当に大切にすべき真の価値とはなにか、作品と楽曲合わせて楽しんでいただけると嬉しいです。
■天野千尋（監督・脚本）
「ありあまる富」がリリースされた2009年から現在に至るまで、世界の格差は広がり続け、奪うこと／奪われることが加速しています。
金を密輸する彼女たちにとって、或いは私たち一人一人にとって、または世界にとって、「富」とはなんなのか？「富」が満ち足りるとはどういうことなのか？今あらためて林檎さんの痛烈な問いかけが、映画のラストでこちらに突きつけられる気がします。