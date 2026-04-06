1.不満や不快感がある 抱っこや触られることが苦手な猫は、嫌がるときに「う～ん」というような低い声で「やめて」と伝えることがあります。小さな子供が少しグズるような感じですね。 これは猫から見ると丁寧な意思表示の仕方です。本来ならすぐに攻撃が出る場面でも、まずは声で警告を発するのは、飼い主との関係性を保とうとする意思の表れ。それを無視していつまでも続けると、次は引っかきや咬みつきによる「