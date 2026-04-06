アメリカのトランプ大統領は、7日までにホルムズ海峡を開放しなければ、イラン全土の発電所などを攻撃する考えを示しました。これまでにないほど口汚く威嚇するメッセージも投稿しています。「火曜は発電所の日、そして橋の日だ」ホルムズ海峡を開放しなければ、イランの発電所と橋に大規模な攻撃を行うと警告したトランプ大統領。SNSへの投稿では、こんな言葉も交えてイラン側への圧力を強めています。「海峡を開けろ、ろくでなし