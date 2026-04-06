子どもの交通事故を防ごうと、新学期に合わせて登下校時に使われる横断旗2800本が大分県交通安全協会に寄贈されました。 【写真を見る】横断旗2800本を交通安全協会に寄贈登下校の見守り活動に使用大分 この取り組みは、こくみん共済coop大分など、県内の生活協同組合3社が新入学シーズンに合わせて実施しています。 6日は大分市で行われた贈呈式では、登下校時に使用される黄色い横断旗2800本が県交通安全協会に贈ら