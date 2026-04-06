警察車両の赤色灯神奈川県三浦市の海岸近くで男性がウインドサーフィン中に流され、心肺停止で見つかった事故で、神奈川県警は6日、搬送先の病院で男性の死亡が確認されたと発表した。死亡したのは横浜市、無職酒井直之さん（60）で、県警が経緯を調べている。横須賀海上保安部によると、酒井さんは5日午後1時ごろ、三浦市の三戸浜海岸でウインドサーフィンを始め、その後漂流。通報を受けた海保などが付近を捜索したところ、