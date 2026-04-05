【広州＝遠藤信葉】香港メディア「香港０１」などは５日、中国遼寧省瀋陽市で４日に無差別殺傷事件が発生し、複数の死者が出たと報じた。地元当局は事件について公表していない。報道によると、瀋陽市の小学校や市場の近くで、男が刃物で通行人らを次々に襲った。４人が死亡したとの情報もある。男は近くの建物に逃げ込み、転落死したとみられるという。