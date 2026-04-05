安野匠が立て続けの警告で退場なり、松井蓮之からお叱りを受けたベガルタ仙台は4月4日にJ2・J3百年構想リーグの第9節でザスパ群馬とホームで対戦。2-2で迎えたPK戦に8-7で勝利を収めた。開幕から無敗を維持したなかで、後半に19歳のFW安野匠が立て続けの警告で退場となる一幕もあった。2-1と1点リードで迎えた後半28分だった。GKからのロングフィードをうまくコントロールして抜け出した安野だったが、この場面は競り合ったDF