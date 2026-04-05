大分トリニータは5日アウェーでサガン鳥栖と対戦。1対0で勝利をおさめ、リーグ戦での連敗を3で止めました。 連敗脱出を狙うトリニータは、ここまで3連勝と波に乗るサガン鳥栖と対戦。前節からスタメン5人を入れ替えたトリニータは、立ち上がりからアグレッシブに攻め立てるものの相手の堅い守りに阻まれます。 待望の先制点が生まれたは前半42分でした。右サイドから木許がスルーパスを送る