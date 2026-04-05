お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（４８）が５日、母校・関西大の卒業生アンバサダーに就任し、大阪府吹田市の千里山キャンパスで就任式に出席した。同大卒業生と母校をつなぐ象徴的な存在として、関西大学および校友会（卒業生組織）の魅力を発信する大使となった山里は「名誉ある職をいただいた。大好きな大学、関西大学の看板に泥を塗らないように、しっかりとアンバサダーとしてがんばっていきたい。身の引き締