お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（４８）が５日、母校・関西大の卒業生アンバサダーに就任し、大阪府吹田市の千里山キャンパスで就任式に出席した。

同大卒業生と母校をつなぐ象徴的な存在として、関西大学および校友会（卒業生組織）の魅力を発信する大使となった山里は「名誉ある職をいただいた。大好きな大学、関西大学の看板に泥を塗らないように、しっかりとアンバサダーとしてがんばっていきたい。身の引き締まる思い。大学とも連絡をとって『こういうことをやってほしい』と言われたら、すぐ動けるようにしていきたい」と意気込んだ。

千葉県出身ながら、お笑い芸人の道を志し、関西大を選んだ。「関東に住んでいると、関大って進学の選択肢に入りづらい。お笑いを目指すということで関大に入って、そのおかげで『こんなに楽しい！』ってなった。関東にいて、選択肢に関大を入れたくなるように活動していけたら」と、大学の知名度、好感度アップを目指す。

女児の父でもある山里は「お父さんの大学に行きたいって言ったら、薦めるつもりはあります。ただ…離れるのが嫌。その場合は、僕も大阪に移住ってことになります」と大阪移住を示唆してまで娘の関西大進学を熱望。妻で俳優の蒼井優（４０）が同行するかを問われ「女優さんならどこでもできるというのはあるので、ついて来てくれれば。単身赴任…？いや、でも、娘がいれば」と将来を思い描いていた。