イトーヨーカ堂の低価格帯プライベートブランド（PB）「セブン・ザ・プライス」が販売好調だ。26年2月期は既存店ベースで約50％増をマーク。パン、ウインナーなど日常の食卓で登場頻度の高い商品群がけん引した。足元では物価高で節約志向が一段と強まっており、今年度はアイテム数を前期比約3割増、400品目規模まで拡充。第1弾で大容量1kgの「マヨネーズ」、製造コスト低減を追求した「焼のり」、お得感ある「インスタントコー