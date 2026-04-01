「申し訳ないですけど、守備、攻撃すべてのレベルが違う」日本代表は4月1日（現地時間3月31日）、ウェンブリースタジアムで行われた国際親善試合でイングランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。この試合に先発出場したMF中村敬斗は試合後に「本当に左サイドで三笘選手とやれることが喜びですし、めちゃくちゃうまいから」と、自身のアシストから決勝ゴールを決めたMF三笘薫を絶賛した。聖地ウェンブリー・スタジアムをどよめ