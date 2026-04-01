「申し訳ないですけど、守備、攻撃すべてのレベルが違う」

日本代表は4月1日（現地時間3月31日）、ウェンブリースタジアムで行われた国際親善試合でイングランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。

この試合に先発出場したMF中村敬斗は試合後に「本当に左サイドで三笘選手とやれることが喜びですし、めちゃくちゃうまいから」と、自身のアシストから決勝ゴールを決めたMF三笘薫を絶賛した。

聖地ウェンブリー・スタジアムをどよめかせたのは前半23分だった。中盤でボールを奪った三笘を起点としたカウンターから、左サイドのスペースに抜け出した中村が中央へラストパスを送る。FW上田綺世が相手を引き付けた背後に走り込んだ三笘が冷静に流し込み、鮮やかな連係から先制点を奪い、これがイングランドから歴史的初勝利を奪う決勝点となった。

先制点の場面をはじめ、左サイドで三笘と見事な関係性を見せた中村は「（三笘選手は）はっきりいって自チームじゃありえないくらいのレベルなので。やっていてめちゃくちゃ楽しくて」と共闘の喜びを口にする。「出てくるパスはめちゃくちゃ出てくるし。申し訳ないですけど、レベルが全然違いますね。守備、攻撃すべてが違うし、本当に楽しい試合でした」と、その圧倒的な力量を手放しで褒めちぎった。

ポジションチェンジを繰り返して相手を翻弄した戦術については「そこも僕らの狙い」と言及。「僕も中は出来ますし、三笘選手も外を得意としているので、お互いにうまくいかないとき、きつい時に入れ替わったり、外で持ちたい時に入れ替わったり。中にいきたいときに入れ替わったり、流動性をもってできたと思います」と振り返り、事前の入念な準備が歴史的快挙をもたらしたことを窺わせていた。（FOOTBALL ZONE編集部）