現地３月31日、北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ決勝で、スウェーデンとポーランドが前者のホームで激突。勝った方が、今夏のW杯で日本、オランダ、チュニジアと同じグループFに入る。26日に開催された準決勝で、スウェーデンはヨケレスのハットトリックにより、ウクライナを３−１で撃破。ポーランドはレバンドフスキの得点などで、アルバニアに２−１で逆転勝利した。独特の緊張が漂うなか、立ち上がりか