開幕3連戦でしっかりと“挨拶”に成功した村上(C)Getty Images日本から世界最高峰の舞台に進化を求めて挑んだ和製大砲が止まらない。現地時間3月29日に敵地で行われたブリュワーズ戦に「2番・一塁手」で先発出場した村上宗隆ホワイトソックス）は、開幕から3戦連発となる第3号ソロを放つなど、開幕3連敗スタートとなったチームにあって、確かな存在感を示した。【動画】村上がまた打った！3戦連発のアーチシーンあくまで開幕