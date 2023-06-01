１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天の前田健太投手（３７）が３０日、本拠地開幕となる３１日のソフトバンク戦に向けて、楽天モバイル最強パークで練習した。「バッチリです」と万全に仕上がったことを強調。同学年の柳田悠岐外野手（３７）との対戦も心待ちにした。ＮＰＢでの公式戦登板は広島時代の２０１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来３８２８日ぶり。新たなホーム・仙台でその勇姿を再び披露する。マエケンが帰っ