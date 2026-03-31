１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天の前田健太投手（３７）が３０日、本拠地開幕となる３１日のソフトバンク戦に向けて、楽天モバイル最強パークで練習した。「バッチリです」と万全に仕上がったことを強調。同学年の柳田悠岐外野手（３７）との対戦も心待ちにした。ＮＰＢでの公式戦登板は広島時代の２０１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来３８２８日ぶり。新たなホーム・仙台でその勇姿を再び披露する。

マエケンが帰ってくる。この日はランニング、キャッチボールなどのメニューで最終調整。終始リラックスした表情で「バッチリです。しっかり準備してきたので、いい状態で開幕を迎えられるかなと思う」と手応えをにじませた。

本拠地開幕投手の大役を託された。「すごく光栄に思うし、球団の方が自分を指名してくれたので、その期待に応えたい」と言う。「最初の登板はプレッシャーや緊張感がすごく強い。いいピッチングができれば楽になる」と好投を誓った。

相手は開幕３連勝で勢いに乗るソフトバンク。「いいバッターが１番から９番までそろっているし、簡単ではない」と警戒。対戦したい打者を問われて柳田の名を挙げ、「久しぶりに対戦できることはうれしい」と心待ちにした。

京セラドームで行われた開幕戦には志願して帯同した。「１１年ぶりですかね、日本での開幕なので。自分も投げる時はおそらく球場の雰囲気や緊張は感じると思う。開幕戦の雰囲気を味わってから投げた方がいいかなと思った」。日本球界、そして新たに加入したチームの空気を肌で感じた。

最後は日本球界でと決めていた。「生半可な気持ちで球団を選んだわけではないし、自分のキャリア最後のチームだと思って選んだ」。縁のあった東北の地。野球人生最終章をスタートさせる。